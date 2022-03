Ucraina: Oms, invasione russa causerà certamente aumento casi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa dell'Ucraina, in corso ormai da più di due settimane, provocherà sicuramente un incremento dei casi di Covid-19 nella zona. Lo riferiscono funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Attivisti nella regione sostengono di aver già assistito ad una maggiore diffusione della malattia. "Alcuni dei nostri volontari sono stati infettati dal Covid mentre aiutavano a gestire i rifugiati al confine o nei centri d'accoglienza. E poiché sia in Moldova che in Ucraina il tasso di vaccinazione è così basso, la pandemia è ancora in corso", ha spiegato alla "Cnn" Constanta Dohotaru, un'attivista coinvolta nelle operazioni di accoglienza al confine moldavo-ucraino.(Nys)