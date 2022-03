Business news: Germania, ordini industria in aumento dell'1,8 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini ricevuti dall'industria tedesca sono aumentati a gennaio dell'1,8 per cento su base mensile, continuando lungo la tendenza al rialzo per il terzo mese consecutivo. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato è dovuto principalmente agli ordini dall'estero, con una crescita del 9,4 per cento. Allo stesso tempo, gli ordini provenienti da Paesi che non fanno parte dell'Eurozona hanno sperimentato un balzo del 17 per cento. In calo, invece, gli ordini dall'area dell'euro e dalla Germania, rispettivamente del l 2,6 e 8,3 per cento. (Geb)