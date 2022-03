Business news: Francia, per Engie senza gas russo situazione "estrema"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza rifornimenti di gas dalla Russia la Francia entrerà in una situazione "estrema". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" l'amministratrice delegata di Engie, Catherine Mc Gregor, commentando le conseguenze del conflitto un Ucraina. La dirigente ha spiegato che Engie "si prepara" ad un simile scenario. "Per l'inverno che giunge al termine, non ci saranno problemi di approvvigionamento", afferma Mc Gregor, ricordando che la Francia farà affidamento su fornitori di altri Paesi. "Il vero problema, sarà il riempimento degli stock in primavera e in estate per la preparazione dell'inverno 2022-2023", afferma l'amministratrice delegata. Nel caso in cui il conflitto in Ucraina dovesse durare, "entreremo in un nuovo mondo per l'energia" dove si trasformerà "il paesaggio energetico". (Frp)