Business news: Spagna, Sacyr riduce partecipazione in petrolifera Repsol al 2,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Sacyr ha ridotto la sua partecipazione azionaria nella compagnia petrolifera Repsol. Lo riferisce il quotidiano "El Espanol". La riduzione a meno del 3 per cento della sua partecipazione prosegue la strategia di disinvestimenti in vista dell'uscita completa dall'azionariato nel 2024. Secondo i registri della Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv), nel 2006 Sacyr deteneva una partecipazione del 20 per cento in Repsol, che è stata ridotta al 10 per cento nel 2011 e all'8,2 per cento nel 2017 e al 3,9 per cento nel 2021. Ora, la sua presenza attuale nel capitale della compagnia petrolifera è scesa al 2,9 per cento. Pertanto, avendo una quota inferiore al 3 per cento, per la prima volta Sacyr scomparirà dalla lista degli "azionisti significativi" di Repsol, mentre rimangono nell'elenco BlackRock (5,3 per cento), Santander (3,8 per cento), Amundi (3,2 per cento) e Norges Bank (3,2 per cento). L'attuale partecipazione di Sacyr è pari a 45,2 milioni di azioni, che al prezzo attuale valgono circa 512 milioni di euro. (Spm)