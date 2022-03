Business news: Germania, produzione industriale aumentata a gennaio del 2,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Germania è aumentata a gennaio del 2,7 per cento, registrando l'incremento più forte dall'ottobre del 2020. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, che precisa come il risultato comprenda i dati di industria, edilizia ed energia. Il dicastero aggiunge di ritenere “probabile” che la ripresa della Germania dalla crisi del coronavirus venga “rallentata dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, “al momento non è chiaro in che misura le strozzature risultanti nelle materie prime e nei prodotti preliminari influiranno sulla produzione”. Tra le conseguenze potrebbero esservi rallentamenti nell'evasione degli ordini ricevuti dalle imprese tedesche. (Geb)