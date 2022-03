Business news: Credito, Santander annuncia accordo per acquisto 80 per cento brasiliana Way Carbon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Santander ha annunciato un accordo per acquisire l'80 per cento di WayCarbon, una società di consulenza brasiliana specializzata in questioni ambientali, sociali e di corporate governance. La transazione dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2022. Secondo quanto riferito da Santander avrà un "impatto "trascurabile" sul capitale del gruppo e si aspetta un ritorno sul capitale investito tra il 30 per cento e il 50 per cento in tre o quattro anni. WayCarbon assiste organizzazioni pubbliche e private nella loro transizione energetica da 15 anni, con 170 dipendenti che servono clienti in 18 Paesi. Per la banca spagnola queste operazione rappresenta un "passo decisivo" per gestire meglio il ciclo del carbonio e per dare impulso alle proprie iniziative in campo ambientale. (Spm)