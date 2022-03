Ucraina: arrestato il sindaco di Melitopol, rischia processo per “terrorismo” a Luhansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ivan Fedorov, sindaco della città ucraina di Melitopol, è stato identificato in un video in cui viene portato via da uomini armati da un edificio governativo. L'ufficio del procuratore per la regione di Luhansk, repubblica sostenuta dai separatisti russi e non riconosciuta da Kiev, ora afferma che stanno valutando le accuse di terrorismo contro di lui. Lo riferisce la "Cnn", che ha geolocalizzato e verificato l'autenticità del video. Melitopol si trova sull’autostrada M14, che conduce da Mariupol a Kherson lungo la linea costiera del Mar Nero. Quello di Fedorov è il primo caso noto di un funzionario politico ucraino detenuto e indagato da forze russe o appoggiate dalla Russia dall'inizio dell'invasione. Secondo un messaggio sul sito web della procura di Luhansk, Fedorov è accusato di aver "assistito e finanziato attività terroristiche e di far parte di una comunità criminale". I media locali, a conoscenza di fonti nel consiglio comunale di Melitopol, hanno confermato che l'uomo portato via nel video è proprio Fedorov.(Nys)