Usa-Ucraina: colloquio Blinken-Kuleba, focus su incontro trilaterale Antalya

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, con il quale ha discusso dell'incontro trilaterale di Antalya a cui il capo della diplomazia di Kiev ha preso parte assieme al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e al ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che Blinken ha aggiornato Kuleba sulle azioni congiunte che gli Stati Uniti stanno intraprendendo in coordinamento con il G7 e l'Ue per aumentare ulteriormente i costi per la Russia a seguito dell’invasione delle forze di Mosca. Il segretario di Stato ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e per continuare ad aumentare la sicurezza, il sostegno economico e umanitario al popolo ucraino mentre affronta i bombardamenti delle forze russe. Le parti hanno poi “condiviso le loro preoccupazioni sul fatto che la Russia sta intensificando le sue campagne di disinformazione per ingannare il mondo, comprese le Nazioni Unite”, si legge nella relativa nota ufficiale. Blinken ha fornito un aggiornamento sugli sforzi statunitensi e globali per “ritenere la Russia responsabile della sua guerra premeditata, non provocata e ingiustificabile contro l'Ucraina e per ritenere la Bielorussia responsabile per la sua facilitazione delle operazioni di combattimento della Russia”, conclude il comunicato.(Nys)