Ucraina: ministro Esteri Kuleba, "rapimento sindaco Melitopol crimine di guerra"

- Il ministero degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha definito "il rapimento" del sindaco di Melitopol da parte di uomini armati un "crimine di guerra". In un messaggio su Facebook il capo della diplomazia di Kiev ha fatto riferimento all'arresto, da parte di uomini armati presumibilmente legati ai separatisti filorussi dell'Ucraina orientale, del sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov. Il procuratore regionale di Luhansk, repubblica separatista non riconosciuta dal governo di Kiev, ha affermato che Fedorov ha commesso "reati di terrorismo". Kuleba ha definito la detenzione di Fedorov un "rapimento", sottolineando che si tratta di una delle tante "violazioni gravi di norme e principi del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in quanto così come altre violazioni dei diritti umani da parte dell'esercito russo".(Kiu)