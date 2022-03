Ucraina: Usa a Onu, da Russia disinformazione su armi chimiche e biologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha accusato la Russia di aver convocato una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite “solo per diffondere bugie e disinformazione sull'Ucraina e sulle armi chimiche”. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. Greenfield ha sottolineato che gli Stati Uniti ritengono che potrebbe essere la Russia ad utilizzare armi chimiche o biologiche come parte di un incidente da utilizzare come pretesto o per supportare operazioni militari tattiche.(Nys)