Business news: Germania, centrali a carbone potrebbero compensare carenze forniture gas russo

- Le società energetiche attive nel settore del carbone si stanno preparando in caso di carenza delle forniture di gas naturale dalla Russia. Lo ha affermato un portavoce della società tedesca Rwe, secondo cui si stanno facendo adeguate valutazioni “in modo da poter agire se il governo federale ritiene necessarie tali misure". In particolare, il portavoce si riferisce ad alcune centrali a carbone che sono già state disconnesse dalla rete o sono attualmente disponibili solo come fonti d’emergenza. Al momento ci sono quasi 26 gigawatt di capacità di carbone attiva nella rete di distribuzione tedesca. Nel 2021, il carbone ha coperto quasi il 30 per cento della domanda di elettricità tedesca, mentre il gas naturale poco più del 10 per cento. Se si aggiungono le riserve, tutte le centrali elettriche a carbone esistenti potrebbero fornire un totale di oltre 34 gigawatt per il prossimo inverno e quindi sostituire almeno una parte delle forniture di gas naturale dalla Russia in caso di emergenza. (Geb)