Business news: Zara chiude oltre 500 negozi in Russia a causa della guerra in Ucraina

- Inditex, gruppo di abbigliamento spagnolo proprietario del marchio Zara, ha confermato la chiusura di 502 negozi nella Federazione Russa e lo stop alle vendite online in risposta all’invasione dell’Ucraina. “Nelle circostanze attuali Inditex non può garantire la continuità delle operazioni e delle condizioni commerciali nella Federazione Russa” e pertanto “sospende temporaneamente le sue attività”, si legge in un comunicato del gruppo. Non si tratta della prima azienda a prendere questa decisione. Già lo hanno fatto nomi quali PayPal, Samsung, Chanel, H&M, Ikea e Nike. (Spm)