Business news: Sberbank valuta possibile emissione di carta co-badge con la cinese UnionPay

- L'istituto di credito Sberbank sta valutando la possibilità di emettere una carta co-badge fra il suo circuito Mir e quello cinese UnionPay. Lo riferisce l'agenzia russa "Interfax", rilanciando un comunicato dell'istituto russo. L'eventuale data di avvio dell'iniziativa sarà annunciata in seguito. In precedenza i sistemi di pagamento internazionali Visa e MasterCard hanno annunciato la cessazione delle operazioni nel mercato russo. La Banca centrale di Mosca, secondo quanto ricorda l'agenzia "Interfax", ha precisato che tutte le carte Visa e MasterCard emesse dalle banche russe continueranno a funzionare in Russia come di consueto fino alla loro scadenza. Le transazioni su di esse vengono elaborate all'interno del Paese all'interno del Sistema nazionale delle carte di pagamento (Nspk) e dunque non saranno toccate dalle sanzioni occidentali. I fondi dei clienti sui conti collegati a quelle carte sono intatti e disponibili, ha precisato ancora l'istituto centrale. (Rum)