Business news: Credit Agricole, esposizione in Russia e Ucraina di 6,7 miliardi di euro

- Il gruppo bancario francese Crédit Agricole ha fatto sapere che la sua esposizione in Russia e in Ucraina rappresenta 6,7 miliardi di euro in termini di impegni commerciali, lo 0,6 per cento del totale. Nel dettaglio, in Ucraina il gruppo è impegnato con 1,5 miliardi di euro (0,15 per cento del totale) con Credit Agricole Ukraine, filiale detenuta al 100 per cento. In Russia, invece, l'esposizione è di 540 milioni di euro attraverso la filiale Cacib Ao, mentre per le altre controllate ammonta a 2,9 miliardi di euro per la parte iscritta al bilancio e 1,5 miliardi per la parte fuori bilancio. (Frp)