Business news: Germania, fatturato commercio al dettaglio in aumento a gennaio del 2 per cento

- Il fatturato del settore del commercio al dettaglio tedesco è aumentato a gennaio su base mensile del 2 per cento in termini reali e del 3 per cento in termini nominali. Rispetto al gennaio del 2021, il risultato è un +10,3 per cento reale e un +14,2 per cento nominale.È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il comparto è quindi riuscito a riprendersi dalla contrazione delle vendite subita alla fine del 2021 a causa della restrizioni per il contenimento del Covid-19 in vigore in Germania. (Geb)