- Il tasso di disoccupazione in Polonia a febbraio del 2022 tocca il 5,5 per cento. E’ la stima pubblicata dal ministero della Famiglia e delle Politiche sociali. La percentuale è invariata rispetto a quella di gennaio, mentre in termini assoluti c’è stato un calo dei disoccupati di circa 4.300 unità. Il totale registrato a fine febbraio negli uffici del lavoro è di 923 mila disoccupati. (Vap)