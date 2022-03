Usa-Auc: firmato memorandum di intesa su cooperazione in ambito sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il presidente della Commissione dell'Unione africana (Auc), Moussa Faki, hanno firmato un memorandum di intesa per migliorare la partnership sulla salute pubblica. Il documento - siglato nel corso del Dialogo di alto livello Usa-Auc, a Washington -, consolida e rafforza la cooperazione tra gli istituti pubblici di salute, incentiva la ricerca pubblica nella sanità in Africa, aumenta lo sviluppo della forza lavoro della sanità pubblica, consente l'impegno del settore privato e sviluppa capacità nella produzione di vaccini e altri prodotti per la sicurezza sanitaria. Tutti temi, recita una nota del portavoce del Dipartimento di Stato, "determinanti nella risposta globale al Covid-19". (Nys)