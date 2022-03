Italia-Kuwait: Roma, ambasciatore Al Sabah visita centro accoglienza rifugiati ucraini 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore del Kuwait in Italia, lo sceicco Azzam Mubarak Al Sabah, ha visitato uno dei centri di accoglienza per rifugiati ucraini, allestiti a Roma dalle Ong italiane. Lo riferisce l'agenzia di stampa kuwaitiana "Kuna". L’ambasciatore Al Sabah ha affermato che il Kuwait è da sempre abituato a sostenere il lavoro umanitario e supportare le posizioni delle organizzazioni di solidarietà internazionali in ogni circostanza e crisi, e questo gli è valso il rispetto di tutto il mondo e ne ha fatto del Paese, un centro per l’azione umanitaria. (Res)