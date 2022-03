Rifiuti: Ghera (Fd'I) su sequestro discarica Albano, Pd non ha soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'intervento della Procura è stato sventato l'ennesimo tentativo del Partito democratico al governo di Roma e del Lazio di continuare a danneggiare territori che già hanno sofferto gravi conseguenze ambientali e danni alla salute pubblica per la presenza di una discarica". Così in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "La decisione dell'autorità giudiziaria, peraltro ampiamente prevedibile visti i rapporti sullo stato del suolo, mette ancora una volta in primo piano la strategia fallimentare della Sinistra che continua a non volersi dare una visione progettuale per lo smaltimento dei rifiuti della Capitale. L'inconsistenza del Piano Rifiuti della Regione Lazio si somma alla assenza di progettazione di impianti della giunta Gualtieri che sul tema dei rifiuti non sta facendo meglio della precedente amministrazione M5s. La legittima battaglia dei comitati di residenti dimostra come la politica degli apparati mirata solo alle convenienze di partito può essere sconfitta". (Com)