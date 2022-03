© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì, alle ore 17:20, presso palazzo Borromeo, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, interviene ai colloqui bilaterali con la Santa Sede, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato. Lo rende noto la Camera in un comunicato. (Com)