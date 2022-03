© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro dell'auto è elettrico, ma l'Italia rischia di pagare di più per attuare la transizione ecologica e digitale. Per questo con la Spagna proponiamo di trasformare il Fondo Sure in strutturale per sostenere i Paesi. Lo scrive sui social il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando. (Rin)