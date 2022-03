Cultura: assessore Roma, notizia bellissima presidenza Farinelli per Cda Festa del cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato questa sera a "Libri Come" che "una figura dello spessore di Gianluca Farinelli ha accettato di presiedere il Cda della Festa del Cinema. È una notizia bellissima per la cultura della nostra città", commenta in una nota l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor. "Farinelli saprà dare sicuramente lo spunto necessario perché Roma ritorni pienamente a essere l’epicentro del cinema italiano. Ci sono grandi scelte che ci aspettano per quanto riguarda questo settore e sono felice di sapere che avremo un uomo della sua professionalità e competenza al nostro fianco", aggiunge. (Com)