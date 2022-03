Ucraina: Di Maio, Ue grande forza pacifista che vuole fermare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea è "una grande forza pacifista" impegnata nella difesa dei propri cittadini, strada "da seguire per fermare la guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dando conto della giornata di colloqui tenuti ad Antalya, in Turchia. Il ministro ha incontrato il Segretario Generale della Nato Stoltenberg, con lui ho condiviso le nostre preoccupazioni", si legge in un messaggio pubblicato sul proprio profilo facebook. "Le bombe russe esplodono anche nell'ovest dell’Ucraina, continuano a morire bambini e donne. Secondo le autorità ucraine, è stato colpito anche un asilo nido. Adesso anche quei pochi corridoi umanitari esistenti potrebbero essere interrotti. Per questo il nostro impegno prosegue incessante, raggiungere una tregua umanitaria è la priorità", ha detto. (segue) (Res)