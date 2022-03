Camera: lunedì audizioni su costi energia e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì, presso l'Aula della commissione Ambiente della Camera, le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive svolgono le seguenti audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 17 del 2022 riguardante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali: ore 10 Confitarma; ore 10.10 Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma); ore 10.20 AssoESCo; ore 10.30 Confcommercio; ore 10.40 Coordinamento Free; ore 10.50 Federbeton; ore 11 Eni; ore 11.10 Carpi - Consorzio autonomo riciclo plastica Italia; ore 11.20 Assogasmetano; ore 11.30 Falck renewables (energie rinnovabili); ore 11.40 Federacciai; ore 11.50 Ef Solare; ore 12 Associazione nazionale comuni italiani (Anci); ore 12.10 Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (Federbim); ore 12.20 Bluenergy group; ore 12.30 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea; ore 14.50 Ansaldo Nucleare; ore 15.00 Associazione italiana nucleare; ore 15.10 Transport & environment (T&E); ore 15.20 Estra; ore 15.30 Federlegnoarredo; ore 15.40 Confimi industria; ore 15.50 Elettricità futura; ore 16.00 Viveracqua; ore 16.10 Direttore per l'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima della provincia autonoma di Bolzano, Flavio Ruffini. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)