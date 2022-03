Rifiuti: Righini (Pd), sequestro discarica Albano è disastro Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il sequestro della discarica di Roncigliano, ampiamente previsto in tutti i nostri interventi in Consiglio Regionale, la Procura mette una pietra tombale sull'ennesimo tentativo di prevaricazione con cui l'asse Gualtieri – Zingaretti, voleva scaricare sui cittadini della Provincia, le conseguenze provocate dall'ormai decennale incapacità del Partito democratico di proporre soluzioni in materia di rifiuti e dalla volontà della Sinistra capitolina e regionale di non rischiare contestazioni alle loro Amministrazioni. Il provvedimento della Procura rende giustizia ai comitati di quel quadrante dei Castelli Romani, da noi sempre sostenuti in tutte le assemblee istituzionali, residenti e associazioni che hanno dovuto lottare per far chiudere una discarica inadeguata e che da tempo andrebbe sottoposta a bonifica". Così in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. (Com)