- I cittadini degli Stati Uniti che si recano in Ucraina, soprattutto coloro che hanno l’obiettivo di partecipare al conflitto e combattere, corrono rischi significativi, compresa la possibilità di cattura o morte. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Washington, ha spiegato il funzionario, "non è in grado di fornire assistenza per evacuare i cittadini statunitensi dall'Ucraina".(Nys)