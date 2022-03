Serbia: fonti stampa, criminale Belivuk pronto a "parlare" di omicidio Ivanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veljko Belivuk, capo dell'omonimo clan criminale serbo, si sarebbe offerto di collaborare su alcune indagini ancora non risolte in Serbia. Lo riferisce l'emittente "N1", citando fonti riservate. Fra questi casi vi sarebbe, sempre secondo l'emittente, quello dell'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic, quello della morte dell'ex consigliere presidenziale e deputato Vladimir Cvijan e quello della demolizione nel quartiere Savamala di Belgrado. Nella giornata di oggi dovrebbe essere avviata l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento contro il clan criminale, dopo che ieri la seduta è stata rimandata. Come confermato ieri dall'avvocato di Belivuk, Dejan Lazarevic, all'emittente "N1", la difesa ha chiesto la destituzione del presidente del tribunale, del presidente del collegio e del procuratore ad interim. Belivuk e il suo gruppo sono accusati di omicidi, rapimenti, stupri, traffico di droga e possesso illegale di armi. Sono stati arrestati nel febbraio dell'anno scorso e ad agosto è stata depositata un'incriminazione contro di loro. L'inizio del processo è stato però rinviato perché il giudice competente è andato in congedo per malattia e non si è presentato per mesi. Successivamente è stato nominato un altro giudice per il procedimento. Oliver Ivanovic, leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia, giustizia (forza politica dei serbi in Kosovo) è stato ucciso il 16 gennaio 2018 con diversi colpi d'arma da fuoco alla schiena, mentre entrava nei locali del suo partito a Kosovska Mitrovica. Vladimir Cvijan è stato trovato annegato nel Danubio a Belgrado il 5 gennaio 2018. Il quartiere di Savamala, infine, è stato oggetto di numerose polemiche per le demolizioni di alcuni edifici effettuate senza permesso da ignoti nella notte fra il 24 e il 25 aprile 2016. (Seb)