Kosovo: governo approva gruppo di lavoro per l'adesione alla Nato

- Il governo di Pristina ha approvato in seduta odierna l'istituzione di un gruppo di lavoro che avrà come obiettivo l'adesione del Kosovo alla Nato. Lo riferisce il sito kosovaro "Reporteri.net", precisando che si tratta "del primo passo istituzionale nell'obiettivo di integrazione nella Nato". Il primo ministro Albin Kurti ha affermato che il Kosovo si è impegnato politicamente "a fare il primo passo" verso l'adesione all'Alleanza. Il gruppo di lavoro sarà presieduto dal ministro degli Esteri e ne faranno parte anche i ministri della Difesa, dell'Interno e della Giustizia. La squadra conterà inoltre la partecipazione dei rappresentanti della presidenza della Repubblica e del primo ministro, dell'ambasciata del Kosovo negli Stati Uniti e della rappresentanza a Bruxelles. Nei giorni scorsi le autorità del Kosovo hanno chiesto di poter aderire alla Nato. La presidente kosovara Vjosa Osmani ha dichiarato, nel corso di una visita in Turchia, che alla luce della situazione in Ucraina "è arrivato il momento" che il Kosovo entri nella Nato. L'eventuale ingresso del Kosovo nella Nato sarebbe "solo una minaccia" per la Serbia, ha replicato il 4 marzo il ministro serbo dell'Interno, Aleksandar Vulin. Secondo una fonte della Nato rilanciata dall'emittente "N1" lo scorso 3 marzo, l'adesione sarebbe resa impossibile dalle attuali regole dell'alleanza militare, perché alcuni membri al suo interno non riconoscono il Kosovo come Stato, ovvero Slovacchia, Spagna, Grecia e Romania. All'interno dell'Unione europea Cipro è il quinto Paese a non riconoscere il Kosovo. (Alt)