Balcani: ministra Esteri kosovara, la Russia potrebbe cercare di fomentare conflitti

- La Russia potrebbe cercare di fomentare conflitti nei Balcani occidentali anche per sviare l'attenzione dall'invasione dell'Ucraina. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, parlando al portale d'informazione "Newsweek". Gli alleati occidentali, secondo la ministra kosovara, hanno agito troppo tardi sull'Ucraina e rischiano di ripetere gli stessi errori non ascoltando gli ammonimenti del Kosovo sulla Russia e sulla Serbia nei Balcani. Secondo Gervalla, in questo scenario è vitale un percorso rapido di adesione del Kosovo alla Nato. (segue) (Alt)