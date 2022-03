Balcani: ministra Esteri tedesca Baerbock, non lasceremo regione a influenza di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani occidentali non verranno lasciati all'influenza di Mosca. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, alla vigilia del giro di visite che da oggi al 12 marzo la porterà in Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Serbia e Moldavia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'esponente dei Verdi ha chiesto un maggiore impegno dell'Ue per la regione. Per Baerbock, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia rappresenta, infatti, “una cesura che mostra chiaramente come l'Europa debba essere “pronta a investire strategicamente nella sua sicurezza a lungo termine”. Ciò vale in particolare per le relazioni con i Paesi dei Balcani occidentali. “La pace di oggi nei Balcani occidentali potrebbe non essere perfetta, ma è preziosa”, ha sottolineato al riguardo la ministra degli Esteri tedesca. Baerbock ha proseguito: “Abbiamo deluso e trascurato molti di questi Paesi negli ultimi anni. Attori come la Russia, che non hanno alcun interesse per un futuro europeo e non esitano a fomentare conflitti irrisolti, si stanno spingendo in questo fianco aperto”. Baerbock ha quindi evidenziato: “Non lasceremo questa regione nel cuore dell'Europa all'influenza di Mosca”. (segue) (Geb)