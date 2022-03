Fisco: Bernini (FI), su catasto nostra linea non può cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Da parte di Forza Italia “non c’è alcun tentativo di sabotare la riforma fiscale, sulla quale FI sta dando come sempre il suo contributo costruttivo. Sulla riforma del catasto però non possiamo cambiare idea, per coerenza e per convinzione”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Un aggiornamento dei valori catastali fatto in base alla metratura e non al numero dei vani degli immobili determinerebbe infatti automaticamente un incremento dell’imposizione fiscale, e la clausola di invarianza ha il difetto di non essere chiara negli obiettivi finali del ricalcolo dei valori”, prosegue. “La delega fiscale - spiega - è una riforma di accompagnamento del Pnrr, e le raccomandazioni Ue sono invece chiarissime, individuando proprio nell’aggiornamento del catasto una leva per spostare le tasse dal lavoro al mattone”. “Noi restiamo contrari a ogni nuova patrimoniale sulla casa e insistiamo sul compromesso ragionevole che abbiamo presentato di limitarsi a far emergere gli immobili fantasma”, conclude. (Rin)