Rpt - Camera: conflitto Russia-Ucraina, mercoledì audizione capo Protezione civile Curcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con testo corretto dalla fonte) - Mercoledì, alle ore 14 (e non 16 come scritto in precedenza, ndr), presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione svolge, in videoconferenza, l'audizione del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, con particolare riferimento agli effetti del conflitto tra Federazione Russa e Ucraina. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)