Energia: dal Quirinale al palazzo Chigi, luci spente per “M’illumino di meno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio nei giorni in cui la guerra in Ucraina ed il conseguente aumento de prezzi dell’energia sono al centro dell’attenzione, non solo politica, arriva come ogni anno l’iniziativa “M’illumino di meno” per la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Centinaia le associazioni, le imprese, e le istituzioni che hanno aderito al progetto lanciato, ormai alcuni anni fa, dalla trasmissione "Caterpillar" di Rai radio2. Primo fra tutti il Quirinale che per l’occasione spegnerà le luci esterne. La stessa cosa hanno fatto palazzo Chigi, la Camera ed il Senato, ma anche il Campidoglio, piazza Venezia ed il Vittoriano. Analoghe iniziative sono state prese nei comuni di tutto il Paese. (Rin)