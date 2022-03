Pd: Oddati, grazie a Palazzotto per scelta di aderire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad Erasmo Palazzotto per la scelta di aderire al Partito democratico. Lo dichiara Nicola Oddati, coordinatore delle Agorà democratiche. “Sebbene si tratti di una decisione maturata nel tempo, e costruita sulla base di un percorso lungo, articolato, e sulla condivisione di contenuti e di iniziative comuni, è molto importante che sia avvenuta in un momento storico così denso, cruciale e per molti versi drammatico”, aggiunge. “Sono certo - conclude - che Erasmo darà un grande contributo alla comunità democratica, sia in Parlamento che nel Paese”. (Rin)