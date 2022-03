Cultura: Gualtieri, Gianluca Farinelli sarà presidente del Cda della Festa del cinema di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Farinelli sarà il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della Festa del cinema di Roma. Lo ha reso noto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della visita all'evento "Libri come" all'Auditorium Parco della musica. "Abbiamo avuto la disponibilità di un grande intellettuale del mondo del cinema come Gianluca Farinelli a fare il presidente del Cda della Festa del cinema - ha detto Gualtieri -. Penso che Farinelli e il Cda sapranno fare le scelte migliori per rilanciare Roma come città del cinema. Occorre avere una visione strategica delle politiche culturali, ma anche una distanza e un rispetto per l'autonomia della cultura". Farinelli dal 2000 è direttore della Cineteca di Bologna ed è tra i maggiori esperti di restauro cinematografico. (Rer)