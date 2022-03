Energia: Bernini (FI): caro bollette e caro benzina mix insostenibile, intervenire su accise e Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il combinato disposto di caro bollette e caro benzina “è un mix insostenibile, che rischia di mettere in ginocchio interi comparti e compromettere definitivamente la ripresa economica. Accise e Iva pesano per più della metà sul costo dei carburanti, ed è qui che il governo deve intervenire in modo più che tempestivo”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Non siamo ancora in un’economia di guerra, e neppure sull’orlo della recessione, ma troppe imprese stanno già chiudendo o riducendo l’attività per non andare in perdita, e il blocco dell’autotrasporto, con l’85 per cento delle merci che viaggia su gomma, aggraverebbe in modo esponenziale una situazione già molto grave anche dal punto di vista delle ricadute sociali”, conclude. (Rin)