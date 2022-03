Energia: Gualtieri, stimato costo aggiuntivo di 50 milioni per casse comunali da caro bolletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- I rincari dei costi sull'energia fanno stimare a Roma Capitale "un costo aggiuntivo di 50 milioni per le casse comunali". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della visita all'evento "Libri come" all'Auditorium Parco della musica. "Abbiamo analizzato il piano tecnico con l'impatto sul costo dell'energia di questa crisi, le possibili soluzioni. Abbiamo definito una strategia di risparmio. E' un pacchetto di misure, gli uffici ci stanno lavorando per ridurre l'impatto per le casse comunali e le famiglie. Ad inizio della prossima settimana vareremo queste misure", ha aggiunto. (Rer)