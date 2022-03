Agroalimentare: Cenni (Pd), Europa sia compatta per evitare crisi sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che il G7 straordinario abbia affrontato le conseguenze della guerra sui sistemi agroalimentari e sull'approvvigionamento alimentare di buona parte del mondo. È fondamentale che se ne parli con i Paesi più importanti e che l'Europa affronti assieme criticità create da costi energetici respingendo ogni tentazione protezionista e di stop delle esportazioni, peraltro non consentita dalle norme Europee. Lo dichiara Susanna Cenni, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera e responsabile Agricoltura del Partito democratico. “Il Pd - sottolinea - condivide la posizione rappresentata dal ministro Patuanelli e le priorità contenute nella sua comunicazione di ieri al Cdm, apprezza la convocazione dei tavoli sul grano e sulla pesca. Siamo preoccupati del quadro che stiamo raccogliendo parlando con agricoltori e rappresentanze". "I rischi di perdere l'economia della pesca e registrare uno stop e una diminuzione della produzione agricola a causa dei costi di carburanti ed energia sono reali - prosegue -, e vanno affrontati ed evitati. Sono necessari alcuni interventi immediati e urgenti, in grado di attutire l'impatto dei costi sulle imprese già dalla discussione in Parlamento degli emendamenti ai decreti Sostegni, Peste suina ed Energia”. “Si lavori poi - prosegue Cenni - a un piano straordinario a media scadenza, anche coinvolgendo le Regioni, per rendere più flessibili gli strumenti fondamentali che abbiamo: Pac e Pnrr. E ricalibrando alcune priorità rispetto al nuovo quadro delineato". "In questi giorni - afferma - assieme ai gruppi di Camera e Senato, stiamo sentendo e incontrando le rappresentanze del settore per costruire proposte utili a sostenere le imprese, le filiere”. “Sarà fondamentale semplificare e accelerare l'operatività delle misure già previste nel Pnrr per agroenergie e filiere, anche verificando la possibilità di accrescerne la dotazione. Sarà inoltre necessario - aggiunge - prorogare alcune misure inaugurate nella stagione della crisi pandemica, diversificare mercati per importazione ed export ed incentivare nel nostro Paese una crescita della produzione agricola di cereali e colture proteiche”. “Riteniamo anche che sia assolutamente necessario un serio monitoraggio sull'andamento dei prezzi dei beni di prima necessità, non sempre spiegabili con quanto sta accadendo, e intervenire sul sostegno alle famiglie nella spesa alimentare primaria. Su questi ed altri contenuti - conclude Cenni - lavoreremo in Parlamento". (Rin)