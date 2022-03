Kosovo: premier Kurti, 5 Paesi Ue mancanti riconoscano nostra indipendenza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le dichiarazioni secondo cui la Serbia è neutrale, di fatto la Serbia sta chiaramente sostenendo la Russia e le sue azioni lo dimostrano", ha affermato Osmani. Secondo la presidente kosovara, ciò che sta accadendo in Ucraina non ha solo a che fare con la situazione nel Paese dell'Europa orientale ma "è una battaglia tra i valori di libertà e democrazia e l'autocrazia". "Se la Serbia pensa di attaccare il Kosovo, loro sanno bene che non incontreranno solo l'Esercito e la polizia del Kosovo, ma anche la Nato in quanto le truppe alleate hanno il pieno mandato di proteggere ogni parte dei confini della Repubblica del Kosovo, specialmente nel nord", ha concluso Osmani. (Alt)