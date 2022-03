Romania: Carobene (associazione Fdp) a "Nova", aiutiamo profughi ucraini a Siret, Bucarest e Galati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione umanitaria Fdp, nata dalla collaborazione con la fondazione Avsi, è in prima linea nell’emergenza dei profughi ucraini operando a Siret, Bucarest e nell’area di Galati. Lo spiega la direttrice dell’associazione Fdp, Simona Carobene, in un'intervista ad "Agenzia Nova". “L'associazione Fdp protagonisti nell'educazione, nata dalla collaborazione con la fondazione Avsi, è presente in Romania da 25 anni. La nostra associazione non ha mai avuto a che fare con una emergenza umanitaria di questo tipo, mentre la fondazione Avsi che ci sostiene e ci guida ha una grande esperienza in zone di conflitto: Kosovo, Serbia, Siria, Libano, Iraq, Sud Sudan sono alcuni Paesi in cui Avsi è stata ed è presente”, afferma Carbone. Riguardo l’attuale impegno nell’emergenza esplosa dopo il conflitto in Ucraina, l’operatrice umanitaria evidenzia che l’associazione Fdp sta operando a Siret e Bucarest mentre “andremo anche nella zona di Galati. Siret è uno dei posti di confine più caldi, a nord est del Paese nella regione di Suceava. Galati invece si trova ad Est sul Mar Nero”. (segue) (Rob)