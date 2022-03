Kosovo: presidente Parlamento, non è da escludere aggressione serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è da escludersi un'eventuale "aggressione" da parte della Serbia contro il Kosovo dal momento che le relazioni tra Pristina e Belgrado sono peggiori di quelle tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale del Kosovo Glauk Konjufca, secondo quanto riporta il quotidiano kosovaro "Koha Ditore". "La Nato è presente in Kosovo e oltre a questo è presente anche sulla base di un accordo militare che ha con la Serbia. Non ho, diciamo, un timore ingiustificato che la Serbia possa violare questo accordo con un attacco, ma dobbiamo essere sempre pronti a pensare agli scenari peggiori in relazione alla Serbia", ha spiegato. "Le nostre relazioni statali sono peggiori delle relazioni tra la Federazione Russa e l'Ucraina. La Federazione Russa ha riconosciuto l'Ucraina, ha accettato la sua statualità, eppure l'ha attaccata. La Serbia non riconosce nemmeno noi. A questo proposito, penso che dobbiamo prestare molta attenzione quando si tratta della Serbia", ha continuato. "Non dovremmo mai escludere una possibile aggressione serba contro la Repubblica del Kosovo. Le forze di sicurezza del Kosovo devono rafforzare i loro diritti agli armamenti. Il Kosovo deve avere un'artiglieria di livello per il suo Esercito. Dobbiamo convincere la Nato come nostro partner che il Kosovo ha bisogno di questo", ha concluso Konjufca. (Alt)