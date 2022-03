Regno Unito: premier Johnson, Cremlino capisca che un'altra Chernobyl sarebbe disastro per mondo intero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna far capire al Cremlino che un disastro nucleare in Ucraina, un'altro, è un disastro per la Russia e per il mondo intero e, quindi, sarebbe estremamente importante un qualche sistema per proteggere quegli impianti con un monitoraggio da parte delle autorità internazionali. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais" il primo ministro britannico, Boris Johnson, in riferimento all'incendio che si è verificato nelle scorse ore alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. In riferimento al presidente russo, Vladimir Putin, Johnson ha affermato che "ha fatto chiaramente degli errori di calcolo" e probabilmente "non ha una reale comprensione, sul campo, di come sia la vita reale per la gente in Ucraina" ed "ha perso il contatto con la situazione reale". Per il leader britannico è molto importante continuare a lavorare, in particolare con gli statunitensi, per condividere ipotesi e priorità sul conflitto. "La lezione della storia dal 1914, alla Bosnia e oltre, è che, sfortunatamente, i più terribili conflitti europei non si risolvono senza una certa misura di interesse e leadership statunitense. Anche questo sarà molto importante ora", ha affermato il premier britannico che in merito ai colloqui del presidente francese Macron con Putin ritiene che l'importante sia "l'unità dell'Occidente". Secondo Johnson la vicenda ucraina ha dimostrato che la Nato "è più forte e rilevante che mai". "Putin non solo ha fatto male i conti con il popolo ucraino, ma ha fatto male i conti pensando di indebolire la Nato invadendo l'Ucraina. Lo sta rafforzando. La spesa per la difesa è in aumento", ha sottolineato il premier britannico. Johnson ha poi ribadito al quotidiano spagnolo l'analogia fatta alla Camera dei Comuni tra il presidente russo Putin e l'ex presidente serbo, Slobodan Milosevic. "È molto interessante che entrambi i leader sono stati al potere per molto tempo, entrambi sempre più autocratici, entrambi cercando di consolidare la loro posizione interna, e per questo hanno fondato una grande causa nazionalista", ha dichiarato il premier britannico. "Milosevic ha identificato il luogo di nascita del nazionalismo serbo, anzi della nazione serba, nel Kosovo e ha convinto il suo popolo con questa folle idea che doveva essere salvato e liberato. C'è una sorta di analogia molto stretta tra quell'errore catastrofico e ciò che il presidente della Russia ha detto su Kiev", ha aggiunto Johnson. Per quanto riguarda il "riavvicinamento" del Regno Unito con l'Unione Europea dovuto alla guerra in corso in Ucraina, Johnson ha ammesso che quello che tutte le crisi fanno è "rivelare le vere relazioni" e "se a volte una famiglia attraversa un grande trauma, la vera forza dell'affetto tra i membri della famiglia e il modo in cui lavorano insieme possono improvvisamente rivelarsi di nuovo. E penso che probabilmente è quello che sta succedendo ora", ha spiegato il premier britannico. (Rel)