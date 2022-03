Serbia: presidente Vucic, abbiamo rinunciato a inviare nota di protesta alla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha rinunciato a inviare una nota di protesta alla Turchia in merito al suo sostegno all'ingresso del Kosovo nella Nato. Lo ha detto oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, parlando con i giornalisti a Leskovac, nel sud del Paese. "Ho avuto una conversazione programmata con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ha chiarito cosa ha detto, cosa è stato trasmesso e abbiamo deciso di non inviare la nota", ha spiegato Vucic. Nei giorni scorsi il capo dello Stato serbo aveva detto di aspettarsi per la Serbia "delle trappole" in futuro in senso politico. "Avete visto che gli albanesi (del Kosovo) hanno chiesto di entrare nella Nato e hanno già ottenuto il sostegno di due o tre Paesi", ha detto Vucic citando poi la Turchia fra i sostenitori. Vucic ha detto di poter prevedere che "alcune delle prossime iniziative" possano riguardare anche l'esclusione della Federazione Russa dalle Nazioni Unite. "Vedo già iniziative in alcuni Paesi e lo dico perché per noi a ciò seguirebbe quello che possono immaginare gli albanesi in Kosovo e alcuni altri. Hanno in programma di tenere un dibattito sull'espulsione della Russia dall'Onu sulla base dell'articolo 6 della Carta delle Nazioni Unite, dopo di che resterebbe la pressione sulla Cina per arrivare a dei cambiamenti nella Risoluzione 1244 (delle Nazioni Unite sul Kosovo), e dopo i cambiamenti della Risoluzione 1244 non avremmo più una base legale su cui invocare il diritto internazionale e la tutela della nostra integrità territoriale, come abbiamo oggi. Poi seguirebbe il riconoscimento dei Paesi Nato ed Ue, quelli che finora non lo hanno fatto riguardo all'indipendenza del Kosovo", ha detto Vucic. (Seb)