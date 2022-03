Kosovo: missione Nato Kfor, lo spazio aereo rimane aperto ai velivoli russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio aereo del Kosovo rimarrà aperto ai velivoli russi nonostante la richiesta dalle istituzioni di Pristina alla missione Nato (Kfor) per chiuderlo. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Kosovapress", la missione Kfor ha fatto sapere che rimane concentrata sull'attuazione quotidiana del mandato conferitole dall'Onu per garantire la sicurezza e la libertà di movimento di tutte le comunità che vivono in Kosovo. "Lo spazio aereo del Kosovo rimane aperto. Il comandante della Kfor mantiene l'autorità primaria per utilizzare lo spazio aereo sopra il Kosovo, come previsto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1244 del 1999", hanno fatto sapere dalla missione Kfor. La ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla-Schwarz, ha affermato che le istituzioni di Pristina hanno chiesto ieri alla missione Kfor di procedere con la chiusura dello spazio aereo del Kosovo "in linea con la decisione del governo".(Alt)