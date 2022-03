Speciale difesa: Kosovo, ambasciata Usa, Washington sostiene sviluppo delle Forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sosterranno le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in modo tale che esse saranno in grado di difendere la sovranità del Paese. E' quanto riferisce l'ambasciata statunitense a Pristina, commentando il colloquio tra il comandante delle Forze Usa in Europa, generale Charles Miller, e il comandante delle Ksf, generale Bashkim Jashari."Gli Stati Uniti continuano a sostenere le Ksf mentre continuano a fare progressi significativi nel loro piano di transizione di dieci anni", si legge in una nota dell'ambasciata statunitense a Pristina. "L'obiettivo di questo piano sostenuto dagli Usa è di costruire una forza interoperabile con la Nato, multi-etnica, e per la difesa territoriale, che non solo sia in grado di difendere l'integrità territoriale del Kosovo, ma che contribuisca anche alla sicurezza globale fuori dei confini", si legge nella nota. Nel dicembre 2018 il Parlamento kosovaro ha approvato un pacchetto di leggi per la graduale trasformazione delle Ksf in un esercito. (Alt)