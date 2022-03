Kosovo: governo revoca regime dei visti per cittadini ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha annunciato la revoca temporanea del regime dei visti per i cittadini ucraini. "In segno di solidarietà con i cittadini ucraini che stanno affrontando l'aggressione russa, proponiamo di sospendere il regime dei visti per i cittadini ucraini", ha affermato il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, nel corso di una riunione oggi del Consiglio dei ministri. La ministra degli Esteri Donika Gervalla ha affermato che la decisione favorirà quei cittadini ucraini che desiderano entrare in Kosovo o utilizzarlo come Paese transito. "La decisione mette la Repubblica del Kosovo insieme a molti Paesi occidentali che hanno intrapreso azioni simili", ha affermato il premier kosovaro. (Alt)