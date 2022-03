Energia: Pedica (+Eu), bene campagna per risparmio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben vengano la campagna di comunicazione del Campidoglio per sensibilizzare i romani al risparmio energetico e il possibile spegnimento simbolico di alcuni monumenti della Capitale. Davanti alle immagini strazianti che ci arrivano dall'Ucraina non possiamo restare inermi. Al di là delle sanzioni che sono state già imposte alla Russia, dobbiamo mandare un messaggio ancora più forte a Putin. La dipendenza italiana dal gas russo può essere dimezzata spingendo al massimo su rinnovabili e risparmio energetico, sia a livello domestico che industriale. Dobbiamo pensare al nostro futuro sviluppando l'energia alternativa per non tornare ad essere ricattati dal despota di turno". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa.(Com)