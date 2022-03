Ostia: associazione Nonna Roma, terzo senza dimora morto, Comune apra stazioni o tensostrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamani ad Ostia è stato rinvenuto il corpo senza vita di un altro senza dimora. È la terza persona in soli tre giorni. Sono troppe ormai dall'inizio dell'anno le persone che hanno perso la vita a causa del freddo in strada e il drastico calo delle temperature di questi giorni sta mettendo a dura prova le migliaia di senzatetto nella nostra città". È quanto si legge in una nota dell'associazione Nonna Roma. "Chiediamo all'assessora al Sociale Barbara Funari di valutare di aprire immediatamente le stazioni della metropolitana, allestire delle tensostrutture riscaldate o altri straordinari interventi per evitare altre morti. In questo inverno sono aumentati i posti letto preposti dall'Amministrazione Comunale ma è sempre più evidente la necessità di un modello di accoglienza permanente e strutturato che modifichi l'approccio emergenziale degli interventi istituzionali sui senza dimora", conclude la nota.(Com)