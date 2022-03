Turchia-Russia: colloquio telefonico tra ministri Difesa, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo russo, Sergej Shoigu, con cui ha discusso gli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina. Secondo quanto riferisce un comunicato stamoa del ministero della Difesa di Ankara, i due hanno sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza delle navi civili turche al momento bloccate nei porti russi e di aprire corridoi umanitari per permettere l'evacuazione di civili dalle zone di conflitto. Inoltre, i due ministri hanno parlato della necessità di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco e di intavolare una seria trattativa diplomatica per raggiungere la pace e la stabilità regionali. (Tua)