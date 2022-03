Messico: Lopez Obrador, su violenze a giornalisti Europarlamento mente e segue "golpisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha definito "falsa" e "calunniosa" la risoluzione con cui il Parlamento Europeo ha condannato il trattamento riservato ai giornalisti nel Paese. "Quello che sostengono è completamente falso", ha detto Lopez Obrador segnalando che la nota diplomatica emessa nella serata di ieri reca la sua firma e non quella del ministero degli Esteri. Il presidente si è detto dispiaciuto delle morti dei giornalisti ma assicurato il totale impegno della magistratura, definendo il testo dell'Europarlamento frutto di una "mentalità colonialista" e "conservatrice". "Non possiamo accettare che gli eurodeputati ci manchino di rispetto", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Amlo" ha ricordato che dei circa 5000 omicidi registrati da inizio anno, solo cinque - e non sette -, riguardano giornalisti. (segue) (Mec)